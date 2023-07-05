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ВСУ: Россия потеряла за сутки погибшими две роты солдат

ВСУ: Россия потеряла за сутки погибшими две роты солдат

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия», генерал Александр Тарнавский, заявил в среду, что украинские военные «системно выбивают врага с позиций» на Таврическом направлении.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневую задачу. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот», – цитирует слова Тарнавского украинская служба Радио Свобода.

По данным Тарнавского, ВСУ также уничтожили 9 складов боеприпасов противника и 25 единиц военной техники. Подтвердить эту информацию из независимых источников невозможно.

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