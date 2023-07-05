Абдоллахиян сообщил, что на встрече с Алиевым убедился в приверженности Баку выполнению трехстороннего заявления

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Иран поддерживает мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян во время выступления на заседании Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Он отметил, что сегодня его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам министра, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым он убедился в том, что азербайджанская сторона привержена выполнению трехстороннего заявления.

Абдоллахиян добавил, что Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и транспортных путей, что отражено в трехстороннем заявлении.

«Этот регион имеет большой транзитный потенциал. Иран поддерживает сотрудничество для реализации этой цели, потенциала», – цитирует его АПА.

Глава МИД отметил, что Иран «всегда был против изменения границ в регионе».