Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации границы в Персидском заливе

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Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в районе спорного месторождения природного газа Эд-Дурра, на которое претендуют Саудовская Аравия, Кувейт и Иран.

Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на информированный источник в министерстве иностранных дел королевства.

«Природные ресурсы в разделенной зоне Магмура, включая месторождение Эд-Дурра, являются совместной собственностью Саудовской Аравии и Кувейта, и только они имеют право на добычу полезных ископаемых в этом районе, – говорится в сообщении. – Королевство вновь призвало Иран начать переговоры по демаркации восточной границы зоны, разделенной между Саудовской Аравией и Кувейтом, в соответствии с положениями международного права».