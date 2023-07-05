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Важное заявление МЧС об опасности селей и паводков

Важное заявление МЧС об опасности селей и паводков

МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями, наблюдаемыми в некоторых районах республики.

В обращении отмечается, что дождливая погода, наблюдаемая в настоящее время в ряде горных и предгорных районов, продлится до полудня 5 июля, осадки временами приобретут интенсивный характер.

Учитывая это, а также опасность селей и паводков, которые могут вызвать интенсивные дожди на некоторых горных реках, МЧС призывает граждан, проживающих в этих районах, а также отдыхающих, соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Так, для защиты от селей и паводков рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных указанным стихиям, а при столкновении с подобной опасностью рекомендуется немедленно подниматься на ближайшую высоту.

В случае опасности рекомендуется обращаться на горячую линию МЧС «112».

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