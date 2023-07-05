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Россию в ПА ОБСЕ признали спонсором терроризма

Россию в ПА ОБСЕ признали спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК «Вагнера» была признана террористической организацией.

Об этом заявила заместитель главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в соцсети Facebook.

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая, в частности, гласит, что:

терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

действия ЧВК «Вагнера» от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. При этом отмечается, что российский диктатор лично признал, что «вагнеровцы» были «полностью финансированы» государством;

государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК «Вагнера» и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Кроме того, ПА ОБСЕ в документе призывает государства-члены усиливать международные нормы, которые четко признают: террористический характер ЧВК «Вагнера» и ее действий, а также ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

«Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации», – отметила Кравчук.

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