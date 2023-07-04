Украина обвинила Россию в применении химоружия |
Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение |
Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Токаев потроллил ШОС |
Столтенберг останется главой НАТО |
Главное Армия

Украинские войска продвинулись на ряде направлений

Украинские войска продвинулись на ряде направлений

Украинские войска сдерживают атаки российских войск на пяти направлениях и продвинулись вперед под Бахмутом и в двух направлениях на юге. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке во вторник, 4 июля.

В течение суток противник нанес ракетный удар по жилым домам города Первомайский Харьковской области, а также 35 авиационных ударов и около 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали десятки гражданских, повреждены жилые дома и другие здания, автотранспорт.

Россияне безуспешно атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В свою очередь ВСУ под Бахмутом продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города, закрепляются на достигнутых рубежах. Похожая ситуация в Мелитопольском и Бердянском направлениях, где Силы обороны продолжают ведение наступательной операции.

С начала суток украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склады боеприпасов, 18 орудий на огневых позициях, три средства ПВО и две станции РЭБ.

Теги:
Из этой рубрики
Украина обвинила Россию в применении химоружия
Армия

Украина обвинила Россию в применении химоружия

2023/07/04, 23:26
В Турции ликвидировали боевиков РКК
Армия

В Турции ликвидировали боевиков РКК

2023/07/04, 22:43
Российские самолеты отследили в районе Аляски
Армия

Российские самолеты отследили в районе Аляски

2023/07/04, 21:59
Украинские войска продвинулись на ряде направлений
Армия

Украинские войска продвинулись на ряде направлений

2023/07/04, 20:31
Украина раскрыла особенность применения HIMARS
Армия

Украина раскрыла особенность применения HIMARS

2023/07/04, 18:33
В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)
Армия

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)

2023/07/04, 10:21
Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат
Армия

Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат

2023/07/03, 20:21
Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост
Армия

Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

2023/07/03, 19:40
Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности
Армия

Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности

2023/07/03, 18:53