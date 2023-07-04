Украинские войска продвинулись на ряде направлений

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Украинские войска сдерживают атаки российских войск на пяти направлениях и продвинулись вперед под Бахмутом и в двух направлениях на юге. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке во вторник, 4 июля.

В течение суток противник нанес ракетный удар по жилым домам города Первомайский Харьковской области, а также 35 авиационных ударов и около 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали десятки гражданских, повреждены жилые дома и другие здания, автотранспорт.

Россияне безуспешно атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В свою очередь ВСУ под Бахмутом продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города, закрепляются на достигнутых рубежах. Похожая ситуация в Мелитопольском и Бердянском направлениях, где Силы обороны продолжают ведение наступательной операции.

С начала суток украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, три – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склады боеприпасов, 18 орудий на огневых позициях, три средства ПВО и две станции РЭБ.