Завершено следствие в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Нападение на посольство Азербайджана в Иране в январе этого года было горьким событием. Все соответствующие структуры считают, что в отношении совершившего это нападение должны быть приняты жесткие меры.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель судебной системы и правосудия Ирана Масуд Сатайши, передает АПА.
«Были определены различные аспекты этого дела, и следствие завершено», – отметил он.
Масуд Сатайши подчеркнул важность сотрудничества азербайджанской стороны в этом вопросе.