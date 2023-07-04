Завершено следствие в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

210 Просмотров

Нападение на посольство Азербайджана в Иране в январе этого года было горьким событием. Все соответствующие структуры считают, что в отношении совершившего это нападение должны быть приняты жесткие меры.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель судебной системы и правосудия Ирана Масуд Сатайши, передает АПА.

«Были определены различные аспекты этого дела, и следствие завершено», – отметил он.

Масуд Сатайши подчеркнул важность сотрудничества азербайджанской стороны в этом вопросе.