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Главное Общество

Предотвращен ввоз более 21 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

Предотвращен ввоз более 21 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

На территории службы пограничных отрядов «Гёйтепе» и «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращен ввоз из Ирана наркотических средств общим весом 21 килограмм 745 грамм.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что 2 июля в 03:05 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Гёйтепе», расположенной вблизи села Гаравулдаш Ярдымлинского района, был предотвращен ввоз в страну 5 килограммов 870 граммов наркотических средств.

3 июля в 13:30 в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками пограничного отряда «Гёйтепе» на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Юсифли Джалилабадского района, было обнаружено и изъято 10 килограммов 480 граммов наркотических средств.

4 июля в 00:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз», расположенной вблизи села Газахлар Физулинского района, в результате бдительности пограничного наряда был предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан 5 килограммов 395 граммов наркотических средств.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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