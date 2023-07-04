Столтенберг останется главой НАТО |
Етирмишли: При строительстве зданий учитывается их устойчивость к 8-балльному землетрясению |
Так о чем же проговорился Путин? |
Армянскую спортсменку-провокаторшу лишили медали и отстранили от соревнований |
Дроны атаковали Московскую область (видео) |
Главный сейсмолог: Вероятность сильного землетрясения исключена |
Сильное землетрясение в Баку продолжилось афтершоками (обновлено, фото, видео) |
США верят в гарантию безопасности армян Карабаха в составе Азербайджана |
Эрдоган решительно осудил акты осквернения Корана в Швеции |
Главное Армия

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в Отдельной общевойсковой армии состоялись командно-штабные учения.

Как сообщает Минобороны, поднятые по тревоге соединения, части и подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и боевого назначения, и приведены в разную степень боевой готовности.

В ходе учений, проведенных в целях совершенствования навыков принятия командным составом оперативных решений в соответствии со сложившейся тактической обстановкой и поддержания боевой готовности, подразделения, заняв огневые и стартовые позиции, выполнили маскировочные и защитные мероприятия на местности.

В ходе учений было практически отработано развертывание на территории полевого узла связи. Для организации управления было обеспечено качественное выполнение межштабного обмена информацией с опорных и мобильных радиоузлов, развернутых на местности.

После заслушивания докладов авиационных подразделений о подготовке к учениям была отработана атака с транспортно-боевых вертолетов «МИ-17» на наземные цели c использованием различных боевых маневров.

Задействованные в учениях подразделения ПВО выполнили задачи по отражению ударов воздушного противника на различных высотах.
В целях совершенствования навыков командиров и боевых расчетов по ведению боевых действий в условиях реального боя армейская авиация имитировала действия воздушного противника практическими полетами.

Данные о целях противника, обнаруженных разведывательными средствами радиотехнических подразделений, были переданы на командный пункт. Боевые расчеты вычислили время приближения средств воздушного нападения к государственной воздушной границе и последовательность захода зенитно-ракетных дивизионов в зону поражения. На основании полученной боевой задачи командный пункт зенитно-ракетных подразделений выполнил действия по обнаружению, слежению и уничтожению целей.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, артиллерийские и минометные подразделения обнаружили и уничтожили цели условного противника.

В результате оперативного, успешного выполнения боевых задач на учениях была достигнута слаженная деятельность подразделений и совершенствование навыков командиров по управлению подразделениями.

Теги:
Из этой рубрики
В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)
Армия

В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (фото и видео)

2023/07/04, 10:21
Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат
Армия

Россия держит на востоке Украины около 180 тысяч солдат

2023/07/03, 20:21
Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост
Армия

Бойцы «Вагнера» могут устроить атаку на Крымский мост

2023/07/03, 19:40
Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности
Армия

Каждые 70 минут ВСУ уничтожают вражеские цели высокой приоритетности

2023/07/03, 18:53
Иран оснастит эсминец Damavand-2 гиперзвуковыми ракетами
Армия

Иран оснастит эсминец Damavand-2 гиперзвуковыми ракетами

2023/07/03, 18:02
В Донбассе уничтожен командир «Ахмата»
Армия

В Донбассе уничтожен командир «Ахмата»

2023/07/03, 18:02
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Армия

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

2023/07/03, 13:53
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов
Армия

Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

2023/07/03, 13:06
Милли предрек роботизацию ведущих армий
Армия

Милли предрек роботизацию ведущих армий

2023/07/03, 01:00