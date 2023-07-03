В Донбассе уничтожен командир «Ахмата»

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Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, следует из сообщения командира подразделения Апты Алаудинова в телеграм-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», — написал Алаудинов.

О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», — рассказал он.