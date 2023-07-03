В ПА ОБСЕ поддержали создание спецтрибунала над Россией

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Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук в Facebook.

Резолюция поддерживает создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц», – говорится в публикации.

Также ПА ОБСЕ в данной резолюции призывает созвать уставные заседания только в странах, которые поддерживают визовые запреты для российских парламентариев.

При этом в странах, которые готовы выдавать визы гражданам РФ, ПА ОБСЕ не будет проводить свои заседания.

В резолюции содержится призыв не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения вторжения.

Также Постоянный комитет ассамблеи поддержал решение о создании Специального комитета в поддержку парламента Украины для лучшей координации консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с российско-украинской войной, а также для оказания помощи народу Украины.