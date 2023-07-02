Иран не планирует отправлять посла в Швецию на фоне сожжения Корана

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Иран не планирует отправлять посла в Швецию на фоне сожжения Корана в этой скандинавской стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в Twitter.

«Несмотря на окончание административных процедур, в настоящее время процесс отправления посла в Швецию остановлен в связи с действиями правительства этой страны, разрешающее оскорбление священной книги Коран», – написал глава МИД.

Иранский дипломат Худжатулла Фегани был назначен новым послом Ирана в Стокгольме, заменив на посту Ахмеда Масумифера.