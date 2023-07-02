ВСУ наступают на трех направлениях

Украинские военные за последнее время продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается боевая работа на флангах. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
«У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить», – сказал он.
За сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновений. Спикер также отметил, что россияне за сутки 10 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении.
«На Лимано-Купянском направлении, в частности в районе Невского и Дибровы, применяют тактику более-менее общепринятую, то есть проводят разведку и наносят артиллерийские удары, нет уже вагнеровских «мясных штурмов». Группами до взвода пытаются атаковать наши позиции» , – объяснил Череватый.
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Россияне сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.