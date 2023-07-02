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ВСУ наступают на трех направлениях

ВСУ наступают на трех направлениях

Украинские военные за последнее время продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается боевая работа на флангах. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить», – сказал он.

За сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновений. Спикер также отметил, что россияне за сутки 10 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении.

«На Лимано-Купянском направлении, в частности в районе Невского и Дибровы, применяют тактику более-менее общепринятую, то есть проводят разведку и наносят артиллерийские удары, нет уже вагнеровских «мясных штурмов». Группами до взвода пытаются атаковать наши позиции» , – объяснил Череватый.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Россияне сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

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