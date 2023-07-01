Париж в огне, Джуманджи, дикие животные на улицах города: Макрону пора искать себе политический приют

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Увидеть Париж и умереть! Некогда красивая фраза, олицетворяющая собой предел мечтаний, ныне приобрела совершенно иной, трагический смысл. Если раньше Францию частенько основательно потряхивало (достаточно вспомнить протестное движение «желтых жилетов или недовольство пенсионной реформой), то сегодня речь идет почти о необратимых процессах народного гнева.

Убийство 17-летнего алжирца во Франции стало триггером для массовых протестов французов, сопровождаемых погромами, массовыми беспорядками, пожарами. В настоящее время более чем сомнительная мечта «увидеть столицу Франции и умереть», может реализоваться для каждого и в любой момент.

Глядя на происходящий в Пятой республике хаос, скатывание в бездну анархии и гражданского неповиновения, в лишний раз становишься свидетелем неотвратимости эффекта бумеранга. Франция, которая в лице своего президента Эмманюэля Макрона, продажных и коррумпированных сенаторов, кормящихся из рук армянского лобби, всеми путями стремилась «посеять ветер смуты и раздуть пламя» сепаратизма в Азербайджане. Но в итоге ей приходится «пожинать бурю» и противостоять пожару. Причем, пожару, как в переносном, так и прямом смысле этого слова.

Представьте себе, насколько нужно быть близоруким, да что там близоруким, будем называть вещи своими именами: насколько нужно быть бездарным политиком и главой государства, что в то время как собственная страна находится на пороге гражданской войны, Макрон объясняется в любви к карабахским сепаратистам.

А тем временем протесты в стране продолжаются развиваться по нарастающей. Сотни раненых среди гражданского населения и представителей правоохранительных органов, тысячи разгромленных и сожженных магазинов и автомобилей. И, судя по всему, это только начало. А вот блюстители закона «демократичной» Франции, которая любит поучать урокам «демократии» остальные страны, в частности, Азербайджан, обходятся с протестующими совсем уж не по-демократически. Мало того, что убили мелкого нарушителя, так еще и применяют насильственные действия в отношении протестующих против беззакония людей.

А где же хваленые правозащитные организации, вроде Human Rights Watch, Amnesty International и другие? В сердце Европы, на глазах «цивилизованного мира» в массовом порядке нарушаются права человека, а эти отнюдь неуважаемые организации, так любящие с помощью лупы искать соринку в азербайджанском глазу, не замечают бревна, да что там бревна, леса во французском.

Сегодня улицы Франции напоминают кадры голливудских фантастико-приключенческих фильмов с элементами апокалиптической картины. Французы, при виде того, что правящие «демократы» оказались вовсе не такими, призвали на помощь братьев своих меньших. Нет, речь не идет об армянской общине, а о реальных представителях фауны.

Так, в одном из французских городов протестующие освободили животных из местного зоопарка. В Сети распространяются кадры, где по дороге среди машин бегут зебра, львы и слон.

Если кто не видел некогда популярный фантастический фильм «Джуманджи», где различные животные проносятся по улицам города, советуем посмотреть эти кадры. Это более реалистичная картина, чем изображение 3D.

Кстати, есть и продолжение этого фильма: «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень». Можно сказать, что сегодня французское общество, погруженной в пучину правового беспредела, находится на этапе «зова джунглей». Наряду с людьми свой рев в защиту прав человека подают и животные. Думается, что «новый уровень» французского «дужманджи» будет еще более зрелищным и трагичным.

Конечно же, никто не злорадствует по поводу кровавых и печальных событий во Франции, однако не следует забывать и расхожее выражение: каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет. Можно сказать, что Макрон – «последний из могикан», сражающийся за «свободу арцаха», превратил жизнь своих граждан в настоящую сказку. Но вряд ли, потомки Вольтера и Бальзака рады тому, что оказались в эпицентре «джуманджи». Сказка то не только трагическая, но и страшная.

И тут впору сопоставить слова Макрона, сказанные им три года назад, и сегодня. Итак, в 2020 году президент Франции, обратившись к жителям Ливана, заявил: «Революция не происходит по приказу, ее делает народ».

Но сейчас тот же Макрон, демонстрируя поистине армянский цинизм, запел совсем другую песню. Оказывается, революции хороши только в других странах, но не во Франции. Макрон в 2023 году французам: «Протесты нелегальны и никто не имеет права поднимать мятеж против народных представителей».

И напоследок. Не помним, в фильме «Джуманджи» по улицам бегали крысы или нет, но обитателям Елисейского дворца уж точно пора последовать примеру этих серых грызунов. Тем более, что дворец сейчас напоминает тонущий корабль.

Да, и господину Макрону не следует забывать историю собственной страны. Было бы неплохо ему освежить свою память и вспомнить, что произошло свыше 200 лет назад с Людовиком XVI. Конечно же, сегодня в «демократической» Франции не практикуют казнь на гильотине, но тюремный срок Макрону обеспечен. Если не найдет себе политическое убежище в другой «цитадели демократии» – Армении.

Безусловно, в случае побега Макрона ему неплохую компанию составят другие искушенные в любви к армянам соратники. К примеру, Валери Пекресс, Натали Луазо, Валери Бауйае.

В этом случае, учитывая символ Франции, галльский петух будет окружен заботой и лаской трех курочек не первой свежести. А если вспомнить Булгакова, утверждавшего, что не бывает первой и второй свежести, то от пернатых будет нести тухлятиной за версту.

И тогда наш герой и героини будут напоминать персонажей уже советского фильма «Джентльмены удачи» с некоторыми изменениями в сценарии. Чем не «Доцент» (Макрон), «Косая» (Валери Пекресс), «Хмыря» (Валери Буайе), и, наконец, Василиса Алибабаевна (Натали Луазо). По-моему, неплохо. А самым популярным ответом среди французов на вопрос: «Макрон бежит?» будет ответ: «Все бегут»…

Фарид Теймурханлы