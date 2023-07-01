Российская армия несет значительные потери

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска сосредоточили атаки на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. На фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 июля. При этом оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжая применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой.

По данным Генерального штаба, в этих целях активно используют мобильные крематории. В частности, один из таких в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. Кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг. Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета.

Силы обороны Украины со своей стороны продолжают пополнять ряды «200-х» армии противника. В частности, авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 2 артиллерийских средства на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию РЭС и еще один важный объект оккупантов.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток оккупанты нанесли 22 авиационных удара, а также совершили около 60 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи Черниговской области; Мирополье, Рясное Сумской области; Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктаов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздолевка, Берестово – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники Украины отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. Среди них Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Свободное Поле и Зеленое Поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.