Орбан: Сильные народы переживут, а слабые погибнут |
Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео) |
Массовые протесты во Франции разгораются с новой силой (видео) |
Ответ редакции Minval.az посольству Российской Федерации |
Посольство России «наехало» на «Минвал» |
Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Главное Мир

Гражданская война во Франции, Макрон перенес визит в Берлин

Гражданская война во Франции, Макрон перенес визит в Берлин

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес визит в Берлин, намеченный на понедельник, 2 июля. Об этом говорится на сайте президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Встреча была отменена на фоне беспорядков во Франции. «Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в стране. Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — говорится в сообщении канцелярии.

В пресс-службе Штайнмайера добавили, что президент Германии сожалеет об отмене визита, но понимает решение Макрона ввиду ситуации во Франции. Штайнмайер выразил надежду на то, что соседней стране удастся в скором времени прекратить насилие на улицах и восстановить социальный мир. Новая дата встречи глав государств пока не назначена.

По данным МВД Франции, в ночь на субботу было арестовано 1311 человек, 79 полицейских и жандармов получили ранения, а спасательные службы зафиксировали 2500 пожаров.

Теги:
Из этой рубрики
Стало известно, где Путин в день мятежа Пригожина отдыхал
Мир

Стало известно, где Путин в день мятежа Пригожина отдыхал

2023/07/01, 19:18
Орбан: Сильные народы переживут, а слабые погибнут
Мир

Орбан: Сильные народы переживут, а слабые погибнут

2023/07/01, 19:01
Гражданская война во Франции, Макрон перенес визит в Берлин
Мир

Гражданская война во Франции, Макрон перенес визит в Берлин

2023/07/01, 18:37
Участники беспорядков во Франции растоптали французский флаг (видео)
Мир

Участники беспорядков во Франции растоптали французский флаг (видео)

2023/07/01, 17:55
Медведев обратился к Макрону
Мир

Медведев обратился к Макрону

2023/07/01, 17:41
Подоляк назвал три фактора, которые ускорят поставку Украине ATACMS
Мир

Подоляк назвал три фактора, которые ускорят поставку Украине ATACMS

2023/07/01, 16:45
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
Мир

На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

2023/07/01, 16:30
Верховный суд заблокировал план Байдена по списанию студенческих займов
Мир

Верховный суд заблокировал план Байдена по списанию студенческих займов

2023/07/01, 16:15
В миграционном законодательстве Австралии изменения
Мир

В миграционном законодательстве Австралии изменения

2023/07/01, 15:57