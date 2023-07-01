Гражданская война во Франции, Макрон перенес визит в Берлин

133 Просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес визит в Берлин, намеченный на понедельник, 2 июля. Об этом говорится на сайте президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Встреча была отменена на фоне беспорядков во Франции. «Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал его о ситуации в стране. Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — говорится в сообщении канцелярии.

В пресс-службе Штайнмайера добавили, что президент Германии сожалеет об отмене визита, но понимает решение Макрона ввиду ситуации во Франции. Штайнмайер выразил надежду на то, что соседней стране удастся в скором времени прекратить насилие на улицах и восстановить социальный мир. Новая дата встречи глав государств пока не назначена.

По данным МВД Франции, в ночь на субботу было арестовано 1311 человек, 79 полицейских и жандармов получили ранения, а спасательные службы зафиксировали 2500 пожаров.