Макрон призвал родителей держать подростков дома

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Президент Франции Эммануэль Макрон призывает родителей держать подростков дома, чтобы подавить беспорядки, распространяющиеся по всей Франции, и говорит, что социальные сети разжигают подражательное насилие.

После второй кризисной встречи с высокопоставленными министрами Макрон заявил в пятницу, что социальные сети играют «значительную роль» в распространении беспорядков, вызванных смертельным выстрелом полиции в 17-летнего подростка. Он сказал, что хочет, чтобы социальные сети, такие как Snapchat и TikTok, удалили конфиденциальный контент, и сказал, что насилие организуется в Интернете. О молодых бунтовщиках он сказал: «Иногда у нас возникает ощущение, что некоторые из них живут на улицах из-за опьяняющих их видеоигр.