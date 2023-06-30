Медиагруппа Пригожина прекращает свою работу

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Медиагруппа «Патриот», принадлежащая Евгению Пригожину, в которую входят входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Политика сегодня», прекращает свою работу, все СМИ будут закрыты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников нескольких закрытых изданий.

Они утверждают, что получили от своего руководства оповещения о том, что на следующей неделе им выплатят зарплату за прошедший месяц.

Агентство подчеркивает, что доступ к сайту медиагруппы и входящим в нее СМИ ограничен на территории Российской Федерации.