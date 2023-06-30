СМИ: В разведке Германии проводят проверку из-за Пригожина

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В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) еще во вторник была начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей на прошлой неделе попытке вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что во вторник, 27 июня, в штабе-квартире BND в Берлине отдали приказ провести проверку уровня осведомленности, а также всей информации, которая была получена от спецслужб дружественных Германии государств.

Издание подчеркивает, что внутренняя проверка в ведомстве связана с тем, что разведка Германии только спустя сутки после начала мятежа представила свой доклад о событиях в России. В свою очередь их коллеги из США якобы за несколько дней докладывали о возможных событиях.