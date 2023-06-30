Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил польский премьер.

Программа Nuclear Sharing позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран Североатлантического альянса.