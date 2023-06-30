Переводы из России в Грузию сократились на 50%

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В мае из России в Грузию системами быстрых переводов поступило $154,72 млн, что на 50,71% меньше по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Национальный (центральный) банк Грузии (НБГ).

Тем не менее Россия по-прежнему занимает первое место в общем объеме переводов в страну. На втором месте Италия ($44,17 млн), на третьем — США ($38,30 млн.) В мае 2022 года объем переводов был рекордным за все время мониторинга — почти $314 млн.

Отмечается, что банковские переводы из РФ в Грузию сейчас практически невозможны из-за антироссийских санкций Запада, поэтому переводы осуществляются различными системами быстрых переводов.

Получателями в абсолютном большинстве случаев были россияне, переехавшие в Грузию на ПМЖ после начала военной операции на Украине.