Собчак: Суровикин выступал против войны

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Российская журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что генерал Сергей Суровикин, который, вероятно, был арестован, выступил против войны:

— Суровикин изначально был против войны, а о необходимости ее заканчивать писал в аналитических записках Путину. После того, как генерал вывел войска из Херсона, прямой канал связи с президентом ему обрубили.

«Главной причиной всех этих игрищ вокруг того, задержан генерал или нет, могут быть опасения Минобороны по поводу волнений в армии на фоне новости о задержании командира», – считает она.