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Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования

Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования

«Мы требуем от французского правительства расследовать нападение на сотрудников AzTV».

Об этом сообщил  председатель Профсоюза журналистов (), член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли.

По его словам, профсоюз резко осуждает нападение на съемочную группу ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) в Нантере: «Мы считаем, что это нападение является посягательством на свободу слова и выражения мнения в целом. Этот инцидент должен быть тщательно расследован правоохранительными органами и получить надлежащую оценку», цитирует Report.

«Телеканал TF1, который работает во Франции с 2020 года, подвергался нападению со стороны армянской общины за освещение азербайджанских реалий. Однако этот инцидент не был до конца расследован правоохранительными органами, не было принято должных мер», – напомнил представитель ведомства.

 

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