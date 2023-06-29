Кулеба: Пригожин сдался слишком быстро

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Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина закончился слишком быстро, поэтому российские войска не успели упасть духом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью СNN.

«Если бы этот мятеж длился еще 48 часов, я почти уверен, что мы ощутили бы деморализующее влияние на российские войска, которые воюют на юге и востоке Украины», – отметил он.

По его словам, «Пригожин сдался слишком быстро». «Поэтому не было времени для того, чтобы этот деморализующий эффект проник в российские окопы», – добавил министр.

Он также считает, что «ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа ожидает трансформация, и она уже не будет существовать в своем виде».

«Однако мне все равно, что с ними будет, потому что, знаете, мы думаем о том, что происходит в Украине», – подчеркнул глава МИД.