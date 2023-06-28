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Залужный заявил о перехвате Украиной стратегической инициативы на поле боя

Залужный заявил о перехвате Украиной стратегической инициативы на поле боя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что украинским войскам удалось перехватить стратегическую инициативу. Об этом сообщил Залужный в Telegram в среду, 28 июня.

«Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение», – заявил он.

Главнокомандующий отметил, что российские войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут большие потери. Также враг пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

«Рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования. Поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне», – сообщил Залужный.

По его словам, договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.

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