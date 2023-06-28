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WSJ: Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова во время мятежа, но о его планах узнала ФСБ

WSJ: Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова во время мятежа, но о его планах узнала ФСБ

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин планировал взять в плен во время мятежа министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке западных стран.

Первоначальный замысел Пригожина состоял в том, чтобы захватить Шойгу и Герасимова в ходе рейда в Ростов-на-Дону. Однако за два дня до реализации задуманного о планах основателя «ЧВК Вагнера» узнала ФСБ, пишет WSJ.

При этом о намерениях Пригожина знала не только российская спецслужба, но и западная разведка. По мнению разведки, его первоначальный план имел хорошие шансы на успех. Однако после утечки информации основатель «ЧВК Вагнера» был вынужден импровизировать и начал действовать раньше намеченного.

По мнению западной разведки, легкость, с которой «ЧВК Вагнера» взяла под контроль Ростов-на-Дону, показывает, что некоторые командиры регулярной армии могли присоединиться к заговору. На то, что часть российских военных встанет на его сторону, и надеялся Пригожин, пишет WSJ.

Источники газеты также полагают, что Пригожин рассказывал о планах высокопоставленным российским офицерам, в том числе, возможно, генералу Сергею Суровикину. Передал ли после этого Суровикин информацию о заговоре ФСБ, неизвестно.

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