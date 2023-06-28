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Росмиротворцы обратились к Баку с просьбой. «Минвал» выяснил подробности

Росмиротворцы обратились к Баку с просьбой. «Минвал» выяснил подробности

Как стало известно Minval.az из информированных источников, российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой, чтобы грузы, необходимые для деятельности РМК, перевозились через ППП «Лачин».

На что Азербайджанская сторона ответила, что материально-техническое обеспечение возможно только посредством железной дороги из Дагестана в Барду, далее в Агдам и уже оттуда —в Ханкенди. Это ответное предложение азербайджанской стороны. Более того, в прошлом уже была такая практика, о чем, добавим от себя, рассказывал Minval.

То есть, если российская сторона хочет снабжать свой миротворческий контингент, временно размещённый в Азербайджане, то делать это надлежит только через территорию Азербайджана, а не Армении. Аналогичное предложение было сделано Баку Международному Красному Кресту: если вам нужно доставлять в Ханкенди гуманитарные грузы (речь не идёт о больных, нуждающихся в госпитализации, а о логистических грузах), то, пожалуйста , мы готовы пропустить их через территорию Азербайджана, но не ППП «Лачин». Тем более, напомним, МККК давно настало время или закрыть свой офис в Ханкенди, или переподчинить его представительству в Баку, а не Ереване.

Азербайджан не позволит относиться к своим границам и суверенитету без должного уважения.

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