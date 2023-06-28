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Литва передаст Украине пусковые установки к ПВО NASAMS, бронетранспортеры, 2,5 млн патронов

Литва передаст Украине пусковые установки к ПВО NASAMS, бронетранспортеры, 2,5 млн патронов

Литва передаст Украине две пусковые установки к системам ПВО NASAMS, 10 бронетранспортеров M113, 2,5 миллионов патронов и тысячи единиц противотанковых снарядов для гранатометов.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Таким образом общее количество переданных Литвой бронетранспортеров достигнет 72 единиц.

Стоимость двух переданных пусковых установок NASAMS составляет около 9,8 миллиона евро.

В ближайшее время они будут подготовлены для интеграции в существующие украинские подразделения ПВО.

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