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По факту ранения солдата армянами в военной прокуратуре начато следствие

По факту ранения солдата армянами в военной прокуратуре начато следствие

В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны, солдата Бекирова Али Шукюр оглу в результате обстрела вражеской стороной из стрелкового оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Агдамского района были получены разъяснения, совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры проведена соответствующая работа и выполнены другие действия. По факту в военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (умышленное убийствопо мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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