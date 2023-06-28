Суровикин знал о планах Пригожина

86 Просмотров

Замкомандующего объединенной группировкой российский войск в Украине Сергей Суровикин был заранее осведомлен о планах мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, утверждает New York Times, ссылаясь на американских чиновников, проинформированных разведкой США.

По мнению издания, это вызывает вопросы о том, какую поддержку лидер наемников имел в высших эшелонах власти.

Официальные лица сообщили New York Times, что пытаются выяснить, помогал ли генерал Суровикин, бывший командующий объединенной группировкой, планировать действия Пригожина в минувшие выходные, которые издание называет самой серьезной угрозой для президента Владимира Путина за 23 года его правления.

Суровикин — уважаемый военачальник, который помог укрепить оборону вдоль линии фронта после контрнаступления Украины в прошлом году, напоминает газета. В январе его сменили на посту высшего командующего, но он сохранил влияние.

По данным собеседников издания, есть признаки того, что и другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина силой сменить руководство Минобороны России.

Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что Пригожин не поднял бы мятеж, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь, утверждает New York Times.

Если генерал Суровикин действительно причастен к событиям выходных, то это будет последней каплей в распрях, характерных для военного руководства России с начала войны в Украине, отмечает издание. По его мнению, попытка мятежа может свидетельствовать о широком расколе между сторонниками Путина и Пригожина. И Путин, как считают источники издания, должен решить для себя, считает ли он Суровикина причастным и как на это реагировать.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может принять решение оставить Суровикина, если тот имел некоторое представление о планах Пригожина, но не помогал ему. На данный момент, говорят аналитики, российский президент, похоже, намерен свалить вину за мятеж исключительно на Пригожина, пишет New York Times.