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Самолет Пригожина улетел из Беларуси в сторону России

Самолет Пригожина улетел из Беларуси в сторону России

Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вылетел из Беларуси и направляется в сторону России.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» со ссылкой на данные Flight Radar.

«Бизнес-джет Евгения Пригожина улетает из Мачулищ. В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулище и направляется в сторону РФ», – говорится в сообщении.

Сообщается, что, таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14 часов и 59 минут.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищ взлетел и второй бизнес-джет (RA-02878), который прилетел в Мачулищи сегодня утром.

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