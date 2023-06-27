Франция впервые испытала гиперзвуковое оружие

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Франция провела испытания своего первого гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX.

Об этом сообщает локальный деловой журнал Challenges со ссылкой на французское министерство обороны.

«Генеральная дирекция по вооружению впервые провела испытания прототипа гиперзвукового боевого блока V-MAX», — указывается в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, данное оружие способно «обмануть» современную систему противовоздушной обороны (ПВО).

По информации издания, белый след после пролета V-MAX можно было увидеть в небе Тулузы, Монпелье, Аквитании, а также на севере Испании.