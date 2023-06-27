Лукашенко: Пригожин отказался от требований по отставке Шойгу и Герасимова

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с ним основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своих требований, в том числе по отставке министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду», я говорю: «Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко также уточнил, что Пригожин согласился остановить движение колонны ЧВК на Москву в пятом часу вечера.