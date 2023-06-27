Лукашенко пообещал Пригожину «защищать Москву, как в 1941 году»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во во время разговора с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным просил его развернуть своих бойцов и предупреждал, что готов защищать Москву, как в 1941 году. Его слова передает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».

Развивающаяся ситуация с мятежом в России коснулась бы в итоге всей страны и Беларуси, считает белорусский лидер.

По его словам, он должно убеждал Пригожина развернуться и забыть о своем походе на Москву, но затем попросил его не обижаться и действовать как он хочет, предупредив о последствиях.

«Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — сказал Лукашенко.

По его мнению, предпосылки для того, чтобы «эта смута» пошла бы по всей России, а далее в Беларусь, были «колоссальные».