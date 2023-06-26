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Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ

Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ

Попытка мятежа Евгения Пригожина – это внутреннее дело России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Литву в понедельник, 26 июня, сообщает DW.

«События минувших выходных – это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин, незаконно аннексировав Крым и начав войну против Украины», – заявил Столтенберг, подчеркнув, что мятеж показал хрупкость российского режима.

Столтенберг также подтвердил журналистам, что Германия намерена разместить в Литве бригаду бундесвера на постоянной основе для укрепления восточного фланга альянса. «Мы очень приветствуем (решение. – Ред.) немецкого руководства», – сказал генсек, назвав этот шаг доказательством «твердой приверженности Германии нашей коллективной обороне и общей безопасности».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек. «Мы договорились, что бригада будет расти шаг за шагом по мере создания инфраструктуры», – сообщил Писториус, отметив, что развертывание подобной бригады не может быть осуществлено за несколько месяцев. Как отмечает агентство Reuters, в прошлом Берлин указывал, что Литве потребуются годы для создания нужного количества казарм, жилья для семей, складов и тренировочных площадок.

Представители стран НАТО обсудят членство Швеции в альянсе на встрече на высоком уровне в Брюсселе до июльского саммита, рассказал Столтенберг. По его словам, на переговоры соберутся министры иностранных дел, руководители разведки и советники по национальной безопасности стран НАТО.

Проведение подобной встречи также одобрил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позиция Анкары остается единственным препятствием для принятия Швеции в НАТО.

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