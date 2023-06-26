Британский генерал: Жертвы украинцев позволяют НАТО выиграть время

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Сопротивление украинских военнослужащих в ходе конфликта с Россией помогает НАТО выиграть время и модернизировать свои силы. Об этом заявил начальник генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс, выступая 26 июня в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI).

Он отметил, что храбрость украинцев и их жертвы позволяют НАТО выиграть время для модернизации и обучения армии.

Сандерс подчеркнул, что вне зависимости от исхода нынешнего конфликта «российская угроза будет оставаться». Также он указал на то, что, несмотря на утверждения о политической нестабильности в РФ, российские войска продолжают удерживать территории на Украине.

«Я склонен следовать совету тех, кто живет на восточном фланге НАТО и знает, что никогда не следует списывать Москву со счетов. Тех, кто знает, что на протяжении своей долгой и турбулентной истории Россия неоднократно возрождалась», — отметил генерал.

В том числе он высказал мнение, что разделенная Россия вряд ли пойдет на пользу европейской безопасности.