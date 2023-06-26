CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

В Германии появится радио без людей

В Германии появится радио без людей

Этим летом в Германии планируют запустить новое радио – на основе искусственного интеллекта. Модерация, новости, прогноз погоды, музыкальные чарты, – все это будет выполнять компьютер, а не человек. Это пилотный проект радиостанции Audiotainment Südwest совместно с американской компанией Futuri Media, сообщает DW.

Программы искусственного интеллекта будут выполнять поиск историй и анализ контента в социальных сетях, то есть работу, которую ежедневно проделывают журналисты.

Audiotainment Südwest – частная радиостанция, охват аудитории которой составляет более 5 млн радиослушателей ежедневно и почти 12 млн онлайн-прослушиваний в месяц. Широта вещания охватывает такие регионы, как Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар и некоторые регионы земли Гессен и Северного Рейна – Вестфалии, а также Гамбург и Берлин.

Напомним, что американская фирма Futuri Media в 2023 году уже запустила в США первую в мире радиостанцию с искусственным интеллектом – Radio GPT. В этих целях Futuri Media разработала специальное программное обеспечение, которое позволяет заменить специалистов, работающих над созданием радиоконтента.

Как отмечают представители Futuri Media, самой большой проблемой для радиостанции, работающей на основе искусственного интеллекта, остается голос, звучание которого для аудитории было бы приятным на слух и не лишено эмоций.

Не менее важный момент, который предстоит изучить создателям инновационного радио, это вопрос этики использования таких программ для производства информационного контента.

Критики технологий, которые применяются на Radio GPT, отмечают, что опасность искусственного интеллекта в работе радиостанции – в распространении дезинформации и использовании агрессивного тона, который часто моделируют программы искусственного интеллекта. Радиостанция, которая частично использует искусственный интеллект в своем вещании, в Германии уже есть – на острове Гельголанд.

Теги:
Из этой рубрики
Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР
Мир

Посольство Китая в США выразило протест в связи с арестом граждан КНР

2023/06/26, 23:17
Обращение Путина к народу: Мы позволим уйти наемникам в Беларусь (видео)
Мир

Обращение Путина к народу: Мы позволим уйти наемникам в Беларусь (видео)

2023/06/26, 23:15
Пригожин владеет частным самолетом за 2 млн евро
Мир

Пригожин владеет частным самолетом за 2 млн евро

2023/06/26, 23:00
Сурков призвал отказаться от частных военных компаний после мятежа Пригожина
Мир

Сурков призвал отказаться от частных военных компаний после мятежа Пригожина

2023/06/26, 22:41
Лукашенко синхронно с Путиным обратится с народу
Мир

Лукашенко синхронно с Путиным обратится с народу

2023/06/26, 22:41
Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ
Мир

Столтенберг о мятеже Пригожина: Показал хрупкость режима РФ

2023/06/26, 22:30
65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана
Мир

65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана

2023/06/26, 22:17
Британский генерал: Жертвы украинцев позволяют НАТО выиграть время
Мир

Британский генерал: Жертвы украинцев позволяют НАТО выиграть время

2023/06/26, 22:00
Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ
Мир

Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ

2023/06/26, 21:42