Ялчин Топчу: ВС Азербайджана – главный гарант стабильности и безопасности региона

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Несмотря на резолюции ООН, Вооруженные силы Азербайджана, освободившие в результате 44-дневной войны свои земли, находившиеся под 30-летней оккупацией Армении, в настоящее время являются главным гарантом стабильности и безопасности региона.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

Он отметил, что 26 июня 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики была создана национальная армия, и по решению гениального государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева эта дата ежегодно отмечается как День Вооруженных сил Азербайджана.

«С уважением вспоминаю великого лидера Гейдара Алиева, который во время своего визита в Турцию в 1994 году провозгласил лозунг «Одна нация, два государства» и заявил, что Азербайджан и Турция – братья. Сердечно поздравляю всех шехидов и национальную армию, которая является гарантом независимости и будущего братского Азербайджана, с 26 июня – Днем Вооруженных сил», – добавил Топчу.