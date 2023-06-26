CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Армия

Ялчин Топчу: ВС Азербайджана – главный гарант стабильности и безопасности региона

Ялчин Топчу: ВС Азербайджана - главный гарант стабильности и безопасности региона

Несмотря на резолюции ООН, Вооруженные силы Азербайджана, освободившие в результате 44-дневной войны свои земли, находившиеся под 30-летней оккупацией Армении, в настоящее время являются главным гарантом стабильности и безопасности региона.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

Он отметил, что 26 июня 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики была создана национальная армия, и по решению гениального государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева эта дата ежегодно отмечается как День Вооруженных сил Азербайджана.

«С уважением вспоминаю великого лидера Гейдара Алиева, который во время своего визита в Турцию в 1994 году провозгласил лозунг «Одна нация, два государства» и заявил, что Азербайджан и Турция – братья. Сердечно поздравляю всех шехидов и национальную армию, которая является гарантом независимости и будущего братского Азербайджана, с 26 июня – Днем Вооруженных сил», – добавил Топчу.

Теги:
Из этой рубрики
Подполковник Анар Эйвазов возглавил пресс-службу Минобороны
Армия

Подполковник Анар Эйвазов возглавил пресс-службу Минобороны

2023/06/26, 15:40
Закир Гасанов посетил военный госпиталь (фото)
Армия

Закир Гасанов посетил военный госпиталь (фото)

2023/06/26, 15:33
Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания
Армия

Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания

2023/06/26, 15:00
Командование США: Приветствуем вклад ВС Азербайджана в укрепление безопасности Европы
Армия

Командование США: Приветствуем вклад ВС Азербайджана в укрепление безопасности Европы

2023/06/26, 13:40
Парад курсантов в центре Баку, звучит военный марш (видео)
Армия

Парад курсантов в центре Баку, звучит военный марш (видео)

2023/06/26, 13:10
Ялчин Топчу: ВС Азербайджана - главный гарант стабильности и безопасности региона
Армия

Ялчин Топчу: ВС Азербайджана – главный гарант стабильности и безопасности региона

2023/06/26, 13:08
Закир Гасанов: Под руководством Ильхама Алиева азербайджанская армия - одна из сильнейших
Армия

Закир Гасанов: Под руководством Ильхама Алиева азербайджанская армия – одна из сильнейших

2023/06/26, 13:00
Минобороны Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня Вооруженных сил
Армия

Минобороны Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня Вооруженных сил

2023/06/26, 12:08
Микаил Джаббаров: Азербайджанская армия - источник нашей гордости (видео)
Армия

Микаил Джаббаров: Азербайджанская армия – источник нашей гордости (видео)

2023/06/26, 11:22