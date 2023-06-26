Пригожин дал оценку событий 24 июня (видео)

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые дал комментарий относительно своих действий в России, за которыми следит все мировое сообщество.

Видео с соответствующим заявлением опубликовал на своем YouTube-канале журналист Патрик Ланкастер, взявший короткое интервью у создателя частной военной компании.

Обнародованный сюжет снят вечером 24 июня. На опубликованных кадрах Пригожин сидит в салоне движущегося внедорожника после выезда из штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Параллельно основатель ЧВК общается с представителями СМИ и жителями города.

На вопрос Ланкастера о том, как он оценивает итоги последних событий вокруг ЧВК, Пригожин ответил: «Нормальный результат».. «Всех взбодрили», — добавил Пригожин.