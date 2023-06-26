Продюсер Пригожин решил сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер»

295 Просмотров

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает «Газета».

«Это, конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфиловым-Пригожиным. Может быть, хоть это мне немного поможет?» – отметил продюсер.

Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Также пользователи оставляли комментарии с мемами на его странице. В частности, люди писали ему «Верни Ростов» и «Это что, прогрев к новой песне Валерии?». Пригожин признался, что отнесся к этим посланиям с пониманием.