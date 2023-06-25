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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущее состояние отношений

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущее состояние отношений

25 июня 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом, сообщает МИД.

В ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном.

Была отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.

Наряду с этим была подчеркнута важность продолжения переговоров по вопросам, стоящим в двусторонней повестке, и их решения.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.

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