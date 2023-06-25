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Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»

Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание «генерал-майор» присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову

полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову

полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву

полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову

полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.

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