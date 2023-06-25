Президент Грузии потребовала созвать Совет безопасности

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В ходе экстренного брифинга президент Грузии, Саломе Зурабишвили, выразила требование немедленно созвать Совет безопасности премьер-министром в связи с ситуацией в России, сообщает ТАСС.

Зурабишвили публично призвала премьер-министра собрать Совет безопасности в связи с несколькими срочными вопросами, отметив, что времени остается мало.

Она выделила несколько важных пунктов, которые требуется обсудить:

Ужесточение пограничного контроля и возможность пересмотра визового режима.

Контроль над въезжающими через составление списков подсанкционных лиц.

Обеспечение отсутствия информационного вакуума в обществе относительно принимаемых властями мер по обеспечению безопасности страны.