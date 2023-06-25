В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах с Пригожиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что президент Беларуси Александр Лукашенко сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Лукашенко знаком с Пригожиным около 20 лет.

«Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — отметил Песков.

Он также сказал, что Путин и Лукашенко условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер». В Кремле высоко оценили эту готовность и признательны президенту Беларуси за эти усилия, подчеркнул пресс-секретарь.