Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь»

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Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдет в Беларусь», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пескову неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Беларусь.

«Ситуация урегулировалась без потерь. Была достигнута договоренность, что ЧВК Вагнер вернется в лагеря. Часть из них при желании подпишут контракты с МО. Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже. Что касается остальных бойцов – их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их подвигам”, отметил Песков.

Кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента РФ и вряд ли обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа, заявил Песков.