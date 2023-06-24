В предполагаемом офисе Пригожина нашли золото, белый порошок и пистолеты (фото)

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Во время обысков в предполагаемом офисе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина были обнаружены слитки золота, белый порошок и пистолеты. Об этом сообщат «Фонтанка».

В публикации отмечается, что обыски проводились в служебных помещениях в отеле «Трезини» в Санкт-Петербурге. Издание подчеркивает, что в одном из кабинетов были обнаружены сумки с валютой.

Оперативники также нашли там пять килограммов золота в слитках, шесть упакованных пистолетов и пять брикетов белого порошка.

В здании отеля также были найдены четыре паспорта с разными именами и фотографией человека, который похож на Пригожина. Издание предполагает, что эти документы могут быть предназначены для двойников Пригожина.