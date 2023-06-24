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Турецкий ASELSAN наладил серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN

Турецкий ASELSAN наладил серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN

Турецкая компания ASELSAN наладила серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN, первые поставки которых будут осуществлены в скором времени.

Эти боеприпасы были представлены на стенде флагман оборонного комплекса Турции в рамках выставки Paris Airshow в пригороде французской столицы, передает «Анадолу».

Представители компании ASELSAN сообщили, что все испытания мини-ракет завершены и получены соответствующие сертификаты.

Ранее были осуществлены успешные пуски TOLUN с самолетов F-16 и ударного БПЛА Bayraktar AKINCI.

Наводящиеся с помощью датчиков INS/GPS боеприпасы TOLUN могут уничтожать цель на расстоянии до 100 км. Мини-ракета способна пробивать бетонную стену шириной в 1 метр.

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