Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж

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Президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» на территории России.

«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.

В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.

Как уже сообщалось ранее, также в течение сегодняшнего дня президент Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации», — говорится в заявлении пресс-службы белорусского лидера.