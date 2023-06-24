Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Мятеж Пригожина: Дуда приказал армии Польши быть в состоянии повышенной боеготовности |
Зеленский о пригожинском мятеже |
Токаев отказался помогать Путину подавлять мятеж Пригожина |
Российская авиация нанесла удар по «вагнеровцам» на трассе, идут бои (видео) |
«Ты ошибаешься»: Пригожин ответил Путину и отказался подчиняться ему |
Главное Армия

ВСУ перешли в наступление

ВСУ перешли в наступление

Силы обороны на востоке Украины в субботу начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

«Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

В направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед», – сообщила Маляр.

По ее словам, на Купянском, Лиманском и Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, осуществлял артиллерийские обстрелы.

На юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои.

«Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники», – отметила Маляр.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ перешли в наступление
Армия

ВСУ перешли в наступление

2023/06/24, 21:04
МЧС провело командно-штабные учения в Лянкяранском районе
Армия

МЧС провело командно-штабные учения в Лянкяранском районе

2023/06/24, 15:14
Минобороны опубликовало видео, посвященное Дню Вооруженных сил
Армия

Минобороны опубликовало видео, посвященное Дню Вооруженных сил

2023/06/24, 14:04
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем ВС Азербайджана
Армия

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем ВС Азербайджана

2023/06/24, 13:34
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанских войск в направлении Нахчывана.
Армия

ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанских войск в направлении Нахчывана.

2023/06/24, 12:34
Минобороны России выступило с экстренным заявлением
Армия

Минобороны России выступило с экстренным заявлением

2023/06/24, 02:20
Пригожин: "Нас 25 тысяч и мы идем разбираться" (аудио)
Армия

Пригожин: «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться» (аудио)

2023/06/23, 23:25
Израиль представил новую гиперзвуковую ракету
Армия

Израиль представил новую гиперзвуковую ракету

2023/06/23, 21:37
«Если вы такие смелые, то приезжайте, посмотрим, каким будет ваш исход». Полный текст выступления Алиева в воинской части коммандо
Армия

«Если вы такие смелые, то приезжайте, посмотрим, каким будет ваш исход». Полный текст выступления Алиева в воинской части коммандо

2023/06/23, 19:15