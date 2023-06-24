Подоляк заявил, что если Пригожин продержится 48 часов, Путин потеряет легитимность

Если основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин продержится 48 часов, то президент России Владимир Путин потеряет свою легитимность.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Настоящее время».
По его словам, Путин является человеком с отложенным принципом принятия решений, который «достаточно труслив и не принимает эффективные решения».
«И если Пригожин продержится 48 часов в том статусе, в котором он сейчас находится, контролируя ту или иную объемную территорию, то Путин, мне кажется, потеряет остаточные свои легитимности», – заявил Подоляк.
Он добавил, что в РФ происходит сейчас гражданская война.
«Потому что то, что мы с вами видим сейчас, – это обнуление остаточной репутации Путина. До этого момента он считался человеком, который контролирует процессы, консолидирует элиту, его все поддерживают и так далее. Сейчас на ваших глазах происходит остаточное обрушение этого мифа», – заявил Подоляк.